Wonderwaffel in der Sendlinger Straße: Wie teuer sind die Waffeln?

Die Cookies and Cream (6,90 Euro) stellen sich als dasselbe mit Oreo-Keksen heraus. Die Waffeln allesamt sind eine süße Sünde, die eineinhalb bis zwei Mahlzeiten problemlos ersetzen. Serviert in einem pink-türkisen Ambiente mit schnatternden Teenagern und einem nicht minder süßen Erdbeershake (4,50 Euro) mit quietschbunten Streuseln und Sahne obendrauf. Beim Essen sprechen wir darüber, dass wir nun beide in einem Fitnessstudio angemeldet sind und wie wichtig es ist, schon in jungen Jahren Sport zu treiben.