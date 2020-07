Konditorenmeisterin Zapf: "Jetzt mache ich, was ich liebe"

Lea Zapf hat in Berlin bei der Amerikanerin Cynthia Barcomi gelernt, Cheesecake und Bagels, Cupcakes und Brownies zu backen. "Und jetzt mache ich, was ich liebe", sagt Konditorenmeisterin Zapf. Was sie liebt: mit unterschiedlichen Konsistenzen zu spielen, nicht einfach nur süß zu backen, sondern eine salzige Note oder eine fruchtige Komponente mit hinein zu bringen und hochwertige Zutaten. Viele dieser Zutaten kann sie zu Fuß auf dem Viktualienmarkt einkaufen.