Paladino, der seit 1991 in München lebt, bietet in seinem Lokal Soulkitchen an der Fraunhoferstraße ein echtes Highlight italienischer Pizzakunst an: die traditionelle, neapolitanische Steinofenpizza mit modernem Twist. "Ich habe zwar nichts neu erfunden, die Idee aber verfeinert." Vorher habe sich, sagt Paladino, nämlich noch keiner getraut, Ingwer auf eine Pizza zu legen.