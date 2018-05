Jetzt hat der Italiener das Zepter (auf einem roten Samtkissen vermutlich) an Staatsbar-Macher David Hager, Thomas Zufall vom München72 und Michael Dietzl vom Café am Hochhaus übergeben. Jahrelang hatte sich Zufall immer wieder mit Senatore wegen seiner Pizzeria getroffen, zuletzt ging es dem Kult-Gastronomen gesundheitlich immer schlechter. Schwerer Herzens gab er sein Lokal auf. Das neue Wirte-Trio huldigt den Italiener nicht nur, in dem es den Italo-Flair des plüschigen Etablissements übernommen hat, sondern auch mit dem Namen: "Senatore".