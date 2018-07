gAZtro Riffraff: Ein Rüscherl auf die gute Nachbarschaft

Außer der gereiften Getränkekarte ist in der Kulturkneipe von Florian Falterer aber nichts gehoben oder abgehoben. Falterer selbst ist so einer, der gerne die Kappe falsch herum trägt und sich bei selbstgedrehten Zigaretten vernetzt. So wollen ja viele gerne sein, bei Falterer funktioniert das aber bestens, das Vernetzen. Falterer würde ihn auch niemanden nennen, Florian halt. Die Giesinger kennen ihn von der Zwischennutzung Watzart in einem Hinterhof, der bald kein Geheimtipp mehr war.