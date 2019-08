Die hohe Qualität, die ungewöhnliche Auswahl und das lässige Ambiente will Tamás Farkas erhalten. Wobei: "In die Fußstapfen eines anderen zu steigen, ist nicht möglich", sagt der gebürtige Ungar. Langfristig plant er, nicht nur Weine von gegenüber zu beziehen, sondern auch plakativere Weine, die ein größeres Publikum ansprechen. "In der Anfangszeit möchte ich herausfinden, was meine Gäste möchten", sagt Farkas.