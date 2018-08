gAZtro-Neueröffnung "Rustikeria": Kurzurlaub in der Toskana

Der zero-otto-quindici Italiener serviert Pizza und Pasta, in der Rustikeria im Glockenbachviertel werden besagte Schiacciata und Brotzeitbrettl angeboten. Die Schiaciatta (Fisch oder Fleisch: 7,50 Euro, vegetarisch: 7 Euro) ist mit all den feinen Dingen belegt, die in der Vitrine liegen. Die Fenchelsalami und der kurzgereifte Pecorino-Schafskäse werden frisch runtergeschnitten, dazu Trüffelcreme und Rucola.