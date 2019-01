Erdnussbutter und Bourbon

Für den Peanutbutter-Bourbon geben die Barchefs Erdnussbutter und Bourbon in den Thermomix, so dass es "ein Batz wird", wie Möhring sagt. Dann wird im Rotationsverdampfer destilliert, so dass eine klare Flüssigkeit mit sattem Erdnussaroma aber ohne Fett bleibt. Mit "Blanco Tequila, Pandan Syrup, Clarified Lemon Juice, Saline Solution" gibt das den "King Clear I" (13 Euro) und das Trinkniveau für den Abend ist klar. Darauf einen Ho-Lee Fok (11 Euro) mit einer Fleur-de-Sel-Lösung.