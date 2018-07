Traditionell wird die Parmesan-Pasta mit einer Carbonara-Soße zubereitet. "Das kriegst du überall in Italien, aber wir wollten was Eigenes machen", sagt Tino Petralia (40), der das Standl mit seinem Bruder Giuseppe (35) betreibt. Italiener sind sie, um genau zu sein: Sizilianer, die in Kempten leben. Wer vom Haupteingang Richtung Andechser Zelt geht, findet sie bis zum 22. Juli auf dem Tollwood.