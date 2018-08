In der ehemaligen Empfangshalle der AZ am Rundfunkplatz hat sich das Salt ausgebreitet. Nicht nur AZ-Mitarbeiter erinnern sich wehmütig an das Restaurant, das im Herbst 2015 dann Box-Kitchen hieß – mit Fitnessküche und Fine Dining. Das lief zwar gut, aber nachdem in diesem Frühjahr das Fitnessstudio in den ehemaligen AZ-Räumen pleite ging, machte die Box-Kitchen nur noch bis Ende Juli weiter. Dann übernahm Maximilian Sierk-Paul und machte aus der Box-Kitchen das, was sie für alle am Rundfunkplatz eh schon immer war: das Salt.