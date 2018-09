Mit neuen Kunden spricht Neumann zuerst sehr lange. Fragt sie, was sie für ein Typ sind, was sie für Weine mögen – und gibt dann Empfehlungen. In sieben Charaktere von "unkompliziert bis souverän" über "kräftig und zupackend" hat sie ihre Regale eingeteilt. Letzteres sind die meisten – zumindest vom Champagnertyp her.