Und bald gibt’s auch Schilder, die man auf seinen Tisch stellen kann, mit der Aufschrift: "Mitspieler gesucht". "Wir sehen uns als Platz, wo man Leute kennenlernt", sagt Kumschier.

Am 26. Dezember ist geöffnet, auch am 31. Dezember für eine öffentliche Silvesterfeier. Und am 15. Dezember gibt’s einen Brettspiel-Flohmarkt – sozusagen, damit neue Lieben entstehen können. Oder jemand "Scotland Yard" für sich wiederentdeckt.

Helene-Mayer-Ring 14, Di-Fr 16-23 Uhr, Sa/So 10-23 Uhr, Spielgebühr 2 Euro pro Stunde pro Person (Tagesticket 8 Euro), Reservierungen per Mail an hallo@zamgwuerfelt.de