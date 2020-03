Seit vier Wochen ist Coenen Gastgeberin in ihrem kleinen portugiesischen Lokal, dem After Church. "Der Name entstand während unseres letzten Portugal-Urlaubs, als mein Neffe geheiratet hat. Es war so wunderschön in der Kirche, dass ich mir dachte, wie will man das noch toppen. Dann war das Zusammensein nach der Kirche, das Essen und Reden und Tanzen noch viel schöner", sagt Coenen.