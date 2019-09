"Unsere Idee war es, das Wohnzimmer umzuwandeln in einen schönen Laden", sagt Christian Pabst. In ein schönes Wohnzimmer also. Nach zweimonatiger Umbauzeit – davor hatten sie in den Räumen die Zwischenlösung "1,2,3 Tiki Tiki" untergebracht – eröffnen sie die "Vertigo Bar" und bedienen sich beim Namen beim gleichnamigen Hitchcock-Klassiker und dem medizinischen Fachwort für Schwindel. Passt beides.