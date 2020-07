Kimbap erinnert an Sushi

Kyung-Min Hwangs Mutter hat in Seoul oft Bibimbap gekocht und so Reste verwertet und aufgewertet. Jetzt hat Hwang mit ihren Rezepten sein erstes Restaurant eröffnet. In Südkorea hat er schon in der Gastronomie gearbeitet, kam dann 2007 nach München, um Klavier zu studieren. Als er das unstete und finanziell unsichere Leben als Pianist satt hatte, hat er Anfang März, zehn Tage vor Beginn des Lockdowns, sein koreanisches Lokal Mat im Westend eröffnet.