München - Wer es bis in die Ivy Tagesbar im Oberpollinger schafft, der hat sich einen Drink verdient. Wegen Umbauarbeiten in dem Luxuskaufhaus führt der Weg in den zweiten Stock nur über die Glasfahrstühle oder die Rolltreppe auf der Seite Maxburgstraße. Entsprechende Hinweisschilder sollten nicht in "Werd’ scho’"-Manier ignoriert werden, sonst dauert die Mittagspause länger.