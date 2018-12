In dem Giesinger Speisecafé gibt es jeden Freitag abwechselnd Burger oder Pizza. Was davon es wird, erfahren die Gäste vorher auf der Facebookseite. Eigentlich muss man aber nicht nachschauen, denn auch die Pizza ist empfehlenswert: Der Teig nicht zu dick und nicht zu dünn. Und sie schmeckt so, wie Pizza eben schmecken sollte – was das größte Lob ist, denn bei diesem einfachen Gericht kann man erstaunlicherweise viel falsch machen. Bei der Pizza geht es bei 6 Euro los, die Spezial-Pizza des Tages kostet meist 8,90 Euro.