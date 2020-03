Tim Mälzer bei "Markus Lanz"

Am Donnerstag war Tim Mälzer bei "Markus Lanz" per Video-Anruf zugeschaltet, genauso wie Vizekanzler Olaf Scholz. Tim Mälzer spricht die Hauptprobleme der Gastronomen während der Corona-Krise an: hohe Mieten und hohe Lohnkosten. Er selbst beschäftigt 200 Mitarbeiter, die er momentan noch voll bezahlt.