Neu-Auflagen am Nockherberg: Weniger Gäste, teurere Maß

Auf dem Nockherberg wird jetzt auf Schnelligkeit geachtet: Die Karte ist reduziert, um Geld zu sparen, aber auch, damit kein Stau im Selbstbedienungsbereich entsteht. Der ist als Einbahnstraße organisiert. Der Preis für die Maß ist von 8,30 Euro auf 9,30 Euro gestiegen. Schottenhamel hatte zwei Monate keine Einnahmen, auch ab Montag wird er nur einen Bruchteil dessen einnehmen, was er vorher verdient hat.

Eigentlich haben im Biergarten 2.000 Gäste Platz. Mit den Abstandsregeln passen höchstens 800 Besucher rein. Wenn am 25. Mai auch die Gaststätte bis 22 Uhr aufmachen darf, wird etwa 40 Prozent des Personals auf den Nockherberg zurückkehren. Viele von ihnen werden neue Aufgaben haben, sie werden Gäste auf den Platz bringen oder die abwaschbaren Speisekarten desinfizieren.

Am Montag um 11 Uhr wird der Nockherberg seine Pforten öffnen. Schottenhamel hofft noch immer, dass die Staatsregierung kurzfristig entscheidet, dass die Außengastro in der ersten Woche bis 22 Uhr machen darf und in den darauffolgenden Wochen auch nicht um 20 Uhr draußen Schluss ist. "Das macht doch keinen Sinn, dass die Leute dann reinwollen, es voll ist und sie blöd draußen auf der Straße herumstehen", sagt Schottenhamel. Ihm und seinen Kollegen geht’s auch um die Gemütlichkeit. Die Gäste sollen die Chance haben, nach Feierabend noch gediegen was zu essen und ein, zwei Bier zu trinken. Wie früher halt.

Lesen Sie hier: CSU fordert Gastro-Gutscheine für alle Münchner