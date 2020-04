Die Idee: Der gebeutelten Gastronomie soll, wenn sie wieder öffnen darf, mehr öffentlicher Raum zur Verfügung gestellt werden. Viel mehr Raum. Und das greift nun auch der Münchner Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek (Grüne) auf und fordert: Gebt den Wirten auch in München mehr Platz – damit sie überleben können. "Die Umwidmung zum Beispiel von angrenzenden Parkplätzen und bisher ungenutzten Flächen würde neue Spielräume eröffnen", sagte er am Sonntag der AZ, "um die verlangten Abstände in Corona-Zeiten besser einhalten zu können und trotzdem das Geschäft zum Laufen zu bringen".