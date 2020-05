Gastjurorin im "GNTM"-Finale Rebecca Mir: "Ich habe Heidi Klum alles zu verdanken"

Gastjurorin hat eine Favoritin

Am Donnerstagabend (21. Mai, 20:15 Uhr, ProSieben) entscheidet sich, wer "Germany's next Topmodel" 2020 wird - und Mir ist live dabei. Schon jetzt freut sich die Gastjurorin auf das bevorstehende Event in Berlin: "So ein Finale hat es in 15 Jahren noch nie gegeben. Die letzte Sendung ist immer ein absolutes Highlight und auch in diesem Jahr wird es wieder sehr spannend." Zwar würde das Finale "den Umständen entsprechend etwas anders ausfallen", dennoch könnten sich die TV-Zuschauer auf "eine gigantische Show" freuen.