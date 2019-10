Ganz schön kreativ Halloween-Kostüme: Diese Promis schießen den Vogel ab

Der lebende Popkultur-Hype

Der größte Hype im Popbusiness 2019 hat Nina Dobrev (30, "Vampire Diaries") zu ihrem Kostüm inspiriert: Billie Eilish. Die erst 17-jährige Sängerin feierte dieses Jahr mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep Where Do We Go" den weltweiten Durchbruch. Auch ihr ungewöhnlicher Style - Baggy-Klamotten, Ketten über Ketten, neongrüner Haaransatz - und ihre gruseligen Videos, in denen ihr schon mal schwarze Tränenbäche aus den Augen strömen, wurden überall diskutiert. Nailed it, Nina.

And the winner is...

In Sachen Pärchenkostüm hat das Traumpaar Justin Timberlake (38, "Cry Me A River") und Jessica Biel (37, "The Sinner") allerdings den Vogel abgeschossen. Wie unschwer zu erkennen ist, hat sich Biel dafür als ihr Mann in seinen besten *NSYNC-Zeiten verkleidet, während er als ihr Mikrofon fungiert. Freunde des Paares "spielten" auf der Party auch noch die restlichen Mitglieder der Boyband. Besser wird's dieses Jahr vermutlich nicht mehr - allerdings steht natürlich noch der Auftritt von Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (30) an.