Kia Rio: Von 0 auf 100 km/h in 10,2 Sekunden

Rio 1.0 T-GDI 120 heißt das Modell im Kia-Jargon. Das bedeutet: Angetrieben wird es von einem modernen Einliter-Turbobenziner, der seine Sache erfreulich gut macht. Er klingt zwar bauartbedingt etwas knurrig, aber er strapaziert die Ohren der Insassen auch bei hohem Tempo und beim kräftigen Hochdrehen nie über Gebühr. Zudem legt er eine ordentliche Dynamik an den Tag. In Zahlen: 0 bis 100 km/h in 10,2 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 190 km/h. Damit kann man leben – und gut auch mal, wie ausprobiert, ein paar Hundert Kilometer auf der Autobahn absolvieren. Die gut fünfeinhalb Liter Testverbrauch je 100 Kilometer sind ein fairer Wert.