"Ganz knapp nicht gereicht" SPD-Bewerbung gescheitert: Jan Böhmermann hat weitere Pläne

Jan Böhmermann (38) ist nicht als Kandidat für den Parteivorsitz der SPD zugelassen worden, wie er in einer Stellungnahme in den sozialen Medien verkündet hat. "Die SPD und ich sind uns nicht einmal sicher, ob ich in den letzten drei Tagen wenigstens Parteimitglied geworden bin." Doch der Kampf ist noch nicht vorbei.