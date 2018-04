Gala-Vorstellung gegen Juve Cristiano Ronaldo: Ein Gott unter Galaktischen

Beim 3:0-Erfolg von Titelverteidiger Real Madrid bei Juventus Turin im Viertelfinal-Hinspiel sorgte der Weltfußballer in der 64. Minute für eine Sternstunde der Champions League. Mit einem spektakulären Fallrückzieher traf er zum 2:0. Er lag quer in der Luft, so als hinge er an unsichtbaren Seilen. Den Ball traf er perfekt - "Goooool!". Trainer Zidane etikettierte Ronaldos Tor als "eines der schönsten in der Geschichte des Fußballs." Zuvor hatte er bereits den schnellen Führungstreffer der Gäste erzielt. "Mamma mía!", titelte die Sportzeitung "Marca", die Hauspostille von Real. Symptomatisch auch die Szene zweier Legenden nach dem Spiel: Juve-Torhüter Gianluigi Buffon umarmte Ronaldo, gratulierte ihm. Ein kurzer Schmatzer auf die Wange Ronaldos - typisch Buffon -, beidseitiges Lächeln. Dann abklatschen. "Man kann ihn mit Messi, Maradona und Pele vergleichen", sagte der Torwart-Oldie.