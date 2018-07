Toronto/Minnesota – Die Verantwortlichen des FC Bayern, ihrerseits selbst gerade in den USA (hier geht's zum Newsblog vom USA-Trip), werden wohlwollend auf die nordamerikanische Fußballliga MLS schauen. Denn dort dreht ihr erst kürzlich verpflichtetes Top-Talent so richtig auf. Alphonso Davies hat im Trikot der Vancouver Whitecaps beim 4:2-Sieg über Minnesota United ordentlich Scorerpunkte gesammelt. Mit seinen zwei Toren und zwei Vorlagen war der erst 17-Jährige an allen Toren seiner Mannschaft beteiligt. Insgesamt kommt Davies nun auf fünf Tore und acht Assists in 21 Einsätzen.