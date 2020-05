Kneipenchefin: "Ich habe keine Angst vor der Zukunft"

Über hundert Nummern von Stammgästen hat sie im Handy. Ein- bis zweimal die Woche schreibt sie zur Zeit ihre Gäste an. Morgen um 17 Uhr können sie Schweinefilet mit Sahnesoße und Reis bei ihr abholen. "Damit ich wenigstens ein bisschen was verdiene", sagt Timmermann. Wenn in zwei Wochen die Speisewirtschaften wieder aufmachen dürfen, wird sie ihre Kneipe auch aufmachen. Denn gute Hausmannskost gab es bei Romina’s immer – auch wenn sie vom Getränkeumsatz lebt.