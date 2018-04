FV Illertissen gegen TSV 1860: Meisterschaft in der Fremde?

Der TSV 1860 kann am Dienstagabend die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern klarmachen. Sollten die Löwen ihr Spiel beim FV Illertissen gewinnen und der FC Bayern II gleichzeitig verlieren, wären die Sechzger nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Doch davon will 1860-Trainer Daniel Bierofka natürlich noch nichts wissen: "Was wir in Illertissen bejubeln, wäre der Sieg, sollten wir gewinnen – dann geht es am Sonntag weiter. Es hilft nichts, immer auf die Bayern zu schauen", so der Coach am Montag.

Am Sonntag geht es dann also weiter – beim Lokalderby gegen die Reserve des FC Bayern. Dann wäre auch eine Meistersause im Grünwalder Stadion möglich. "Sollten die Bayern am Dienstag gewinnen, hätten wir am Sonntag im Grünwalder die Chance, die Meisterschaft fix zu machen", brachte es Daniel Wein auf den Punkt."

FV Illertissen gegen TSV 1860: Gebhart wohl dabei, Ziereis fällt aus

Erfreuliche Nachrichten gibt es von Timo Gebhart: Der Löwen-Leader steht nach mehrmonatiger Verletzungpause gegen Illertissen wohl wieder im Kader. "Ich habe ihn gestern im Training intensiv beobachtet. Es sieht dafür, dass er so lange verletzt war, schon ganz ordentlich aus. Es ist auf jeden Fall eine Option, ihn mitzunehmen", so Bierofka. Verzichten muss er hingegen auf Markus Ziereis, der verletzt ausfällt. Auch ein Einsatz im Derby ist noch nicht gewiss.

Das Hinspiel war eine klare Sache – die Löwen schossen Illertissen mit 5:0 aus dem Stadion. Aktuell steht der FV auf dem elften Tabellenplatz.