Altstadt - Eine Altstadt, in der so gut wie keine Autos mehr fahren. Das war die Vision und das Versprechen von Grünen und SPD im Wahlkampf. Auch im Koalitionsvertrag hat das neue Bündnis das festgelegt. Jetzt werden aus Worten Taten. Oder zumindest erste Pläne. Denn Stadtbaurätin Elisabeth Merk (parteilos) präsentiert am Mittwoch dem Stadtrat eine Vorlage, in der es um einen ersten Schritt hin zur autofreien Altstadt geht: die Dienerstraße. Diese soll zur Fußgängerzone umgestaltet werden. Mit Ausnahmen: Lieferverkehr, Taxis und die Zufahrt zu Behindertenparkplätzen sollen zunächst bleiben.