Selbst im Käferzelt ist die Promi-Dichte nur einmal so hoch wie beim traditionellen Almauftrieb am ersten Wiesn-Sonntag. Hier kommen sie alle zusammen, die Oktoberfest-Fans mit Rang und Namen – und natürlich die, die vom Glanz- und Rampenlicht-Kuchen auch ein Stück abhaben wollen. (Ex-)Sportstars, Showgrößen, Models und Influencer geben sich hier den Maßkrug in die Hand.