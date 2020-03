Vom Verein haben sie Verhaltensregeln bekommen: Menschenmassen meiden, auf Besuche in Restaurants oder Bars verzichten. Am Wochenende war trainingsfrei. Selfies und Autogramme für die Fans wurden vorerst ausgesetzt. Wie es weitergeht, erfahren die Profis spätestens am Montagnachmittag. Trainer Hansi Flick sagte: "Wir müssen gucken, dass wir die Mannschaft fit halten." Bis April wird der Ball offiziell ruhen – mindestens.