Beginn in der Kult-Fußball-Kneipe "Stadion an der Schleissheimerstrasse" in der Maxvorstadt ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Eine Karte kostet fünf Euro, und die Wirte bitten um Reservierung (Mailadresse unter diesem Link). Denn: "Rabona" hat sich unter den Fußball-Fans in München mittlerweile einen Namen gemacht, zuletzt war Ex-Bayer und Ex-Löwe Andreas Görlitz zu Gast - und das Stadion richtig voll.