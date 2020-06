Für die 44-Jährige sei ein weiterer ausschlaggebender Grund für die Anzeige, dass sie viele Nachrichten von jungen Mädchen bekomme, die ebenfalls unter sexueller Belästigung via Social Media leiden. "Was mich extrem schockiert, [...] dass mir ganz viele 13- bis 14-jährige Mädels schreiben, die sagen 'Ich kriege sowas auch'". [...] Ich finde das so furchtbar und ekelhaft", erzählt sie.