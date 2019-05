FC Bayern: Voller Fokus aufs Pokal-Finale

Das interne Einschwören der Spieler an der Säbener Straße scheint sich ausgezahlt zu haben – am letzten Bundesliga-Spieltag lieferten die Bayern eine 5:1-Heimgala gegen Frankfurt ab und sicherten sich damit den siebten Meistertitel in Folge. Jetzt muss die Mannschaft nur noch den zweiten und letzten Schritt gehen: Am kommenden Samstag steht das DFB-Pokal-Finale in Berlin gegen RB Leipzig an (20 Uhr, ARD und im AZ-Liveticker).