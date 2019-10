München - Derzeit gibt es in der Stadt zwei stationäre Hospize mit insgesamt 28 Betten. Nun will der bisher rein ambulante Hospizdienst, der Verein "DaSein", ein weiteres Hospiz bauen – mit zwölf Betten. Doch die Idee, die der Hospizdienst am Donnerstag vorgestellt hat, steht noch ganz am Anfang.