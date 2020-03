München - Ein dunkelblauer Mercedesbus mit hochklappbarem Dach parkt seit Montag in der Cuvilliésstraße zwischen anderen Autos mitten im Wohngebiet in Altbogenhausen. Er gehört dem Arzt Karl Steffen Gerhard. Normalerweise fährt der 52-Jährige damit in den Urlaub. Seit vergangenem Montag ist der Bus eine Art mobile Praxis. Der Allgemeinmediziner lässt hier Patienten, die typische Coronavirus-Symptome haben und Gewissheit haben wollen, testen.