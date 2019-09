Nachtbeauftragter der Stadt soll vermitteln

In genau dieser Gemengelage soll nun also der Nachtbeauftragte helfen. Laut Beschluss soll er vor allem die "Modellregion Müllerstraße" umsetzen. Dort versucht die Stadt bereits, das Lärm- und Müllproblem – auch mit einem "Runden Tisch Nachtleben" – in den Griff zu bekommen.