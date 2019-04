Für mehr Aufenthaltsqualität SPD-Forderung: Diese sechs Münchner Plätze sollen neu gestaltet werden

Komplette Neugestaltung beim Willy-Brandt-Platz

Anders sieht das beim Willy-Brandt-Platz in Riem aus: "Aufgrund des bestehenden Urheberrechtes hängt der Erfolg der Attraktivitätssteigerung in diesem Fall von einer Neugestaltung des gesamten Platzes ab", teilt die SPD in einem gesonderten Antrag mit. Auch nur für kleinste Änderungen wäre hier also die Zustimmung des Architekten nötig. Mit anderen Worten: Für eine Umgestaltung des Willy-Brandt-Platzes müsste der komplette Platz neu gestaltet werden. Ein Urheberrecht gibt es bei den anderen fünf Plätzen jedoch nicht, weswegen sich die Maßnahmen hier deutlich einfacher umsetzen lassen könnten.