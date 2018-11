Für Lebenswerk ausgezeichnet Merkel erhält "Goldene Ehren-Victoria"

Genau eine Woche ist es her, dass Angela Merkel als Konsequenz aus dem Wahldebakel der CDU in Hessen verkündet hat, sich im Dezember nicht mehr für den Parteivorsitz zu bewerben. Und in drei Jahren nicht mehr für die Kanzlerschaft anzutreten. So liegt am Montagabend in der mondänen Hauptstadtrepräsentanz der Telekom schon mehr als ein Hauch von Abschied in der Luft. Angela Merkel bekommt einen ersten Vorgeschmack auf das, was einmal über sie in den Geschichtsbüchern stehen könnte.