Damit die Radlanfänger künftig im Straßenverkehr sicher unterwegs sind, soll es laut der Stadt einen Teil für Geschicklichkeits- und Balanceübungen geben sowie einen Teil, in dem das Verhalten in typischen Gefahrensituationen trainiert werden kann. Zum Beispiel der Schulterblick an einer Kreuzung oder das sichere Queren von Trambahnschienen. Der Übungsplatz ist öffentlich zugänglich und kostenlos nutzbar.