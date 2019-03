Für "Höflichkeit und Respekt" Klare Ansage: Royal Family führt Social-Media-Regeln ein

Schluss mit öffentlichen Anfeindungen und Spekulationen. Nachdem in den vergangenen Monaten vermehrt unpassende Kommentare unter den Social-Media-Beiträgen der britischen Königsfamilie abgegeben wurden, ziehen die Royals nun Konsequenzen daraus. Ab sofort sollen "Höflichkeit, Freundlichkeit und Respekt" auf ihren Instagram- und Twitter-Seiten vorherrschen. Wie der Palast dafür sorgen will? Am Montag wurden entsprechende Grundregeln auf der offiziellen Homepage der Königsfamilie veröffentlicht.