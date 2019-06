Die Staatsanwaltschaft hat das illegale Treiben in der JVA Würzburg in mehrere Verfahrenskomplexe aufgeteilt. Eine Anklage richtet sich gegen den Beamten, eine weitere gegen den Bordellbesitzer und dessen Frau, vier andere gegen die restlichen Beschuldigten. Die Prozesstermine vor dem Amts- und dem Landgericht stehen noch nicht fest. Eine nicht unerhebliche Rolle könnte in den Verfahren auch noch die bisher unbeantwortete Frage spielen, wie lange sich der Beamte bereits die Finger schmutzig machte. Immerhin sagte der als glaubwürdig eingestufte Bordellbesitzer aus, dass ihm der Beamte als kooperationswillig bekannt gewesen sei.