Für das perfekte Foto in die Wüste geschickt

Mitten im Nirgendwo, in der amerikanischen Wüste, fand das letzte Foto-Shooting der 13. Staffel von "Germany's next Topmodel" statt - das letzte und wohl wichtigste. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Castingshow wird die künftige Gewinnerin das Cover des internationalen Fashion-Magazins "Harper's Bazaar" zieren und somit in stolzen 29 Ländern abgedruckt werden. Das bedeutete für die verbliebenen fünf Mädchen jede Menge Druck. Heidis Aussage, "auf diesen Tag habt ihr so lange gewartet und so lange gekämpft", machte die Situation nicht gerade einfacher.