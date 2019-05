Für die österreichischen Grünen Fernsehköchin Sarah Wiener zieht ins Europaparlament ein

Dass die Partei so gut abgeschnitten hat, liegt aber nicht allein an der bekannten Köchin. Kogler gilt als bodenständig und holte so massig Wähler ins Grünen-Lager zurück. Wie "Die Presse" weiter berichtet, habe der Steirer "dort [...] mit Dialekt, da mit Sachkenntnis und überall [...] gegen 'die rechtsrabiate Rasselbande' und die 'durchgeknallte Konzernlogik'" gewettert. Zusätzlichen Wind in den Segeln habe den beiden die von Klimaaktivistin Greta Thunberg (16) angestoßene Umwelt-Debatte, eine schwache SPÖ und die Ibiza-Affäre um den rechtspopulistischen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (49) beschert.

Schon lange gesellschaftlich aktiv

Sarah Wiener gibt sich indes weiter kämpferisch: "Wir fangen erst an aufzustehen. [...] Wir werden nicht aufgeben und ich werde nicht aufgeben." Schon seit über einem Jahrzehnt setzt sie sich für ökologische und nachhaltige Projekte ein, so zum Beispiel für artgerechte Tierzucht und gegen Gentechnik. Zudem gründete sie die "Stiftung Sarah Wiener - Für gesunde Kinder und was Vernünftiges zu essen."

In Zukunft schwingt sie ihren Kochlöffel also in Brüssel und Straßburg, um den politischen Gegnern die Suppe zu versalzen. Doch vor allem will sie mit den Grünen ihre eigenen Forderungen einbringen - denn ihr Lager habe "zwar nicht die mächtigste Stimme, aber vielleicht die leidenschaftlichste."