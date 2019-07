Seit 20 Jahren unterstützt die Wiesn-Stiftung der Oktoberfest-Wirte soziale Einrichtungen in München. "Gerade in einer Stadt wie München, in der das Leben immer teurer wird, ist es wichtig, dass Privatleute helfen, soziale Probleme abzufedern", sagt Wirtesprecher Christian Schottenhamel am Montagabend auf seinem Paulaner am Nockherberg im Beisein vieler Kolleginnen und Kollegen (und sogar der vereinten Familie Schörghuber/Pongratz) bei der Vorstellung des Wirtekrugs: einem Sammlerstück, das es für 22 Euro auf der Wiesn zu kaufen gibt.