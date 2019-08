Für den guten Zweck Herzogin Meghan bringt eigene Modelinie heraus

In der "Vogue" schrieb Prinz Harrys (34) Ehefrau, dass sie sich mit den Einzelhandelsunternehmen Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw und Designerin Misha Nonoo, eine Freundin der Herzogin, zusammengetan habe, um eine Modelinie zu kreieren. Für jedes Kleidungsstück, das in den Läden verkauft wird, werde ein weiteres an Smart Works gespendet, eine Organisation, die bedürftige Frauen mit Kleidung für Vorstellungsgespräche versorgt: "Sobald sie ihren Traumjob bekommen haben, erhalten sie ein zweites Outfit, um sie bis zu ihrem ersten Gehalt durchzubringen", berichtet Meghan, die Schirmherrin der Organisation ist.