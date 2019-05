Timo Gebhart bereitet Siegtor vor

Der Allgäuer gewann am Samstag beim "Finaltag der Amateure" mit seinem neuen Klub Viktoria Berlin das Finale um den Berliner Landespokal mit 1:0 gegen TeBe Berlin. Der 30-Jährige war maßgeblich am Erfolg beteiligt, bereitete den Siegtreffer von Rafael Brand (81. Minute) mit einem feinen Pass in die Schnittstelle vor.