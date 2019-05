Am Bahnhof soll es bald einen Raum geben – oder eine mobile Station, in der man Alkohol konsumieren kann. Damit, wenn das Alkoholverbot am Hauptbahnhof ab Sommer auch tagsüber greift, der Verdrängungseffekt von Trinkern kleiner ist, so hofft man – Richtung Schützenstraße, Königsplatz und Alter Botanischer Garten.