Nach den Plänen der Stadt soll die Plattform die "Vorgänge vereinfachen und beschleunigen". Ähnliche Modelle werden bereits in vielen anderen Städten erfolgreich eingesetzt, heißt es weiter. Noch in diesem Jahr soll das neue Radl-Portal in dem seit 2015 existierenden MVV-Radroutenplaner integriert werden.