München - Einbrecher haben am Wochenende ein Büro am Lenbachplatz ausgeräumt. Wie die Polizei berichtet, muss der Einbruch im Zeitraum zwischen Samstag 14 Uhr und Sonntag 11.50 Uhr stattgefunden haben. Die Täter wussten offenbar genau, was sie mitnehmen wollten: Sie stahlen Elektroartikel und Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro.